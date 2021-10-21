Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Futbolda yaşanan son gelişmelerin ardından gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrilmişti.

Geçen hafta sonu Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasının baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Bu böyle gitmeyecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da TFF-Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında, "İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişiyi veya diğer görevlileri değiştirerek sistemin düzelmediğini yaşayarak gördük. O yüzden sistemi düzeltip, bu sistemi yönetebilecek liyakatte kişileri bu göreve getirmek lazım. İsimler üzerinden değil sistem üzerinden görüşmeler oldu." açıklamasında bulunmuştu.

20 yılda 10 farklı başkan

Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.

Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

MHK'de 66 üye

Bu dönemde 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.

Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.

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