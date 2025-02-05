MHK duyurdu: Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in deneyimli hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Uğurlu’nun 2002 yılında başladığı hakemlik kariyerinde toplam 576 maç yönettiği belirtildi. 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak Süper Lig’de görev yapan Uğurlu, 230 karşılaşmada düdük çaldı.

FIFA kokartı taşıdı, yurt dışında Türkiye’yi Temsil etti

TFF’nin açıklamasında, Uğurlu’nun 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ettiği vurgulandı. Süper Lig’de kritik karşılaşmalarda görev alan deneyimli hakem, son olarak ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak sahada yer aldı.

TFF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye’de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak Süper Lig’de 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu’ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Son maçı Başakşehir-Galatasaray karşılaşması oldu

Uğurlu’nun hakemlik kariyerindeki son görevi, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde VAR hakemi olarak gerçekleşti. Uzun yıllar sahada ve VAR sisteminde görev alan Uğurlu’nun hakemliği bırakma kararı, futbol camiasında dikkat çekti.

Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olarak tanınan Uğurlu, kariyeri boyunca pek çok önemli karşılaşmada düdük çaldı ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etti.