Michael Jordan'ın forması 1,38 milyon dolara satıldı

Heritage Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Michael Jordan'ın Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina Üniversitesi forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.

Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, NBA tarihinde çoğu otorite tarafından en iyi oyuncusu olarak kabul edilir.

Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.