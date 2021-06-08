Mili Takıma müjde!

Euro 2020 pandemi nedeniyle gecikmeli başlıyor. Türkiye için ilk sınav 11 Haziran'da İtalya maçı. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı da olan Türkiye-İtalya karşılaşmasının kilit noktaları, rakip analizleri, takımların değerlerinin karşılaştırılması gibi ayrıntılar "Spor Talks"ta konuşuldu.

Ceyhun Kuburlu ve İmam Güneş'in hazırlayıp sunduğu Euro 2020 Özel programında konuşulan bir diğer önemli başlık da bu sene rekor seviyede dağıtılacak ödüller oldu.

Programda ayrıca Euro 2020'nin turizm sektörüne ve ülke ekonomilerine etkileri masaya yatırıldı.

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan "Spor Talks" programı Euro 2020'yi boyunca DÜNYA sosyal medya hesaplarında.