Milletler Ligi'nde sıra İstanbul'da! Filenin Sultanları için maç takvimi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde İstanbul'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadro netleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusuna göre, ilk hafta oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlayan milliler, 18-22 Haziran tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak. Ay-yıldızlı ekip, bu etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak.

İstanbul etabı için belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan milliler, seyirci desteğini de arkasına alarak İstanbul'da avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Maç programı nasıl olacak?

• 18 Haziran, 19.30 – Dominik Cumhuriyeti - Türkiye (TRT Spor Yıldız)

• 19 Haziran, 19.30 – Kanada - Türkiye (TRT Spor Yıldız)

• 21 Haziran, 19.30 – Güney Kore - Türkiye (TRT Spor Yıldız)

• 22 Haziran, 19.30 – Türkiye - Brezilya (TRT Spor)