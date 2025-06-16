Milletler Ligi'nde sıra İstanbul'da! Filenin Sultanları için maç takvimi belli oldu
FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul etabında sahne alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. İlk hafta oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 18-22 Haziran tarihleri arasında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda Melissa Vargas, Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Simge Aköz gibi tecrübeli isimler yer alıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde İstanbul'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadro netleşti.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusuna göre, ilk hafta oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlayan milliler, 18-22 Haziran tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak. Ay-yıldızlı ekip, bu etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak.
İstanbul etabı için belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan milliler, seyirci desteğini de arkasına alarak İstanbul'da avantajını sürdürmeyi hedefliyor.
Maç programı nasıl olacak?
• 18 Haziran, 19.30 – Dominik Cumhuriyeti - Türkiye (TRT Spor Yıldız)
• 19 Haziran, 19.30 – Kanada - Türkiye (TRT Spor Yıldız)
• 21 Haziran, 19.30 – Güney Kore - Türkiye (TRT Spor Yıldız)
• 22 Haziran, 19.30 – Türkiye - Brezilya (TRT Spor)