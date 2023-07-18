‘Milletlerin Sultanları’ oldular

Emre ERGÜL

Filenin Sultanları, “Milletlerin Sultanları” oldu! Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

İlk seti 25-22 alan millilerimiz, ikinci seti aynı skorla kaybetti. Üçüncü sette 25-19 üstünlük elde eden kızlarımız, son seti de 25-15 alınca Milletler Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu aldı. Filenin Sultanları bu şampiyonlukla bir ilki daha başardı ve dünya sıralamasında ilk basamağa çıktı.

Üç milli oyuncumuz Milletler Ligi’nin Rüya Takımı’na seçilirken; F.Bahçe’de oynayan Melissa Vargas’a turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Küba asıllı 23 yaşındaki Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşı oldu. 1.94 boyundaki pasör çaprazı, 3.26 metre smaç yükseliğine sahip.

Takımın yıldız ismi Eda Erdem maç sonrası duygularını şu tweetle anlattı: “Bu an, sadece şampiyonluğun ifadesi değil; yolculuğumuzun, voleybola olan tutkumuzun bir sembolü. 2005’ten beri bu takımın bir parçasıyım. Milli Takım ile kazanılmış bir şampiyonluk kariyerimdeki tek eksiklikti ve kupayla karşınızdayız. Bir olabilen, biz olabilen bir takımız.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli “Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim” derken, milli sporcu Ebrar Karakurt “Bir hayâl gerçekleşti. İlk altın madalya ama son olmayacak” diye konuştu. Gizem Örge sevincini “Duygularım çok yoğun” diye özetlerken, Zehra Güneş “Yeni bir hikayenin başlangıcındayız” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik mesajı yayınladı.

Zaferi “Erik Dalı” ile kutladılar:

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.

Milletler Ligi nedir?

Milletler Ligi, Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun (FIVB) ülkelerin katılımıyla her yıl düzenlediği bir uluslararası turnuva. Turnuvanın ilk haftası 31 Mayıs-4 Haziran arasında Antalya’da, ikinci haftası 14- 18 Haziran arasında Hong Kong’ta, üçüncü haftası da 28 Haziran-2 Temmuz arasında Bangkok’ta yapıldı. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 12-16 Temmuz’da Arlington'da düzenlendi. Turnuvayı geçen yıl İtalya kazanmıştı. 2018'de ligi ikincilikle tamamlayan milliler; 2021’de üçüncü, 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

“Milli takım 10 santim uzadı, fiziken çoğu ülkeyi geçtik”

Spor yazarı Alp Ulagay, Filenin Sultanları’nın başarısını DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi: “Türkiye’de voleybol 1990’larda profesyonelleşmeye başladı ancak teknik kadroların da profesyonelleşmesi 15 yıl aldı. Bugün kızlarımız dünya seviyesinde ve belki üstünde salonlarda antrenman yapıyorlar.

Bir de takım uzadı. 30 yıl önce takımın boy ortalaması 1.76’ydı. Bugün 1.86. Yani 10 santim uzadık. Eskiden smaç vururdu kızlarımız ama hatırlarım, kısa boydan dolayı blok yapamazdık. Avrupa ülke takımlarının boy ortalamaları değişmezken, fizik olarak çoğu ülkeyi eşitledik ve hatta geçtik.”