Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig 13. hafta ne zaman başlıyor?

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verildi. A Milli Takım, Bulgaristan ile İspanya mücadelesine çıkacak. Bu maçların ardından Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Bu tarihleri öğrenmeye çalışanlar "Milli ara ne zaman bitiyor" diye soruyor.

Milli ara ne zaman bitiyor?

Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.