Milli ara ne zaman, milli maç hangi tarihte oynanacak? Türkiye - Fransa maç tarihi ve saati...

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Bu ay UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçları başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Fransa ile sahasında oynayacak. Mücadele için gün sayılırken günden güne "Milli maç ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor. Milli ara ise 21 Eylül'de verilecek.

Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.