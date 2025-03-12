Milli atıcı Damla Köse Avrupa'da gümüş madalya kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.
AA
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Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nın 4. gününde müsabakalara devam edildi.
Şampiyona'da mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.