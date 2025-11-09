Milli atıcılardan Dünya Şampiyonası'nda tarihi bronz madalya

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcular Damla Köse ve Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışmalarda Köse ve Nalbant ikilisi, elemeleri 634,2 puanla üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Finalde İtalyan sporcular Carlotta Salafia ve Danilo Dennis Sollazzo ile karşılaşan milli atıcılar, rakiplerini 16-10'luk skorla mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, Dünya Şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek disiplininde ilk kez madalya kazanmış oldu.