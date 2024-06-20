Milli Atlet Alperen Acet, Slovakya'da birinci oldu
Slovakya'daki JBL Atlama Festivali isimli etkinlikte mücadele eden milli atlet Alperen Acet, erkekler yüksek atlamada birinci oldu.
AA
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki yarışmaya katıldı.
Alperen, Kösice kentinde düzenlenen organizasyonda son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin de aralarında bulunduğu isimlerle yarıştı. 26 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metrelik atlayışıyla İtalyan Tamberi'nin 4 santimetre önünde birinciliği elde etti.