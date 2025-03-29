Milli atlet Aysel Önder'den Avrupa'da 400 metre dünya rekoru
Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Önder, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.
Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Önder'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.
Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.
Bakan'dan tebrik mesajı...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."