Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada olimpiyat finaline kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Böylece Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarlamış oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından X üzerinden yapılan paylaşımda milli sporcunun başarısı için şu ifadeler kullanıldı:

"Tebrikler Ersu Şaşma!👏 Milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada #Paris2024 'te finalde mücadele etmeye hak kazandı. Haydi Ersu, kalbimiz ve desteğimiz seninle💛💙"