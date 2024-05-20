Milli atletimiz Yunanistan'dan birincilikle döndü
Yunanistan'daki Uluslararası Venizeleia-Chania yarışmasında mücadele eden milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada birinci oldu
AA
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre milli atlet Necati Er, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı. Necati, Girit Adası'nın Hanya kentindeki yarışmayı 16.85 metrelik atlayışıyla ilk sırada bitirdi.
Fransa'nın Montgeron kasabasında gerçekleştirilen bir diğer bronz kategori etkinliğinde piste çıkan Mehmet Çelik ise 1 dakika 46.87 saniyelik zamanıyla erkekler 800 metrede 3. sırayı aldı.