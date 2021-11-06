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Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu oldu

Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eylül Kibaroğlu 10 top müsabakalarının finalinde Hollandalı rakibi Tamara Rademakers ile karşılaştı. Rakibini 6 - 2'lik skorla geçen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Açıklamada, "Eylül Kibaroğlu bu başarısıyla ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz." denildi.