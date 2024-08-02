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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman olimpiyatlarda çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Team Türkiye resmi X hesabı, Kahraman'ın başarısı şu ifadelerle duyurdu:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.🥊 Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak."

 