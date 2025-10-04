Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu!

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Forde kentindeki organizasyonda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda mücadele etti.

Koparmada 145 kiloyla altın madalya kazanan milli sporcu, toplamda da 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonluğunu elde etti. Muhammed Furkan, bu başarısıyla Türkiye'ye 15 sene sonra dünya şampiyonluğu kazandırmış oldu.

Ay-yıldızlı halterci, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.Aynı kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla dördüncü oldu.