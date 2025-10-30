Milli halterci Mustafa Eliş, gençler Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonada genç erkekler 65 kiloda podyuma çıkan Mustafa Eliş, koparmada 126, silkmede 156 ve toplamda 282 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Erkekler 23 yaş altı 60 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Harun Algül, koparmada 114 ve toplamda 251 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Harun, silkmede 137 kilo kaldırdı.

Aynı kiloda yarışan Mustafa Erdoğan, silkmede 141 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken koparmada 110, toplamda da 141 kiloyla şampiyonayı tamamladı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.