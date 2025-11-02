Milli judocular, takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu
Milli judocular, Moldova'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda takım halinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kişinev'deki organizasyonda milliler, karışık takım müsabakalarına çıktı.
Yarı finalde Gürcistan'a mağlup olan ay-yıldızlılar, bronz madalya mücadelesinde ev sahibi Moldova'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Türkiye, dün tamamlanan ferdi müsabakalarda ise 3 bronz madalya elde etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA