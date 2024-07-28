Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final yarışları 30 Temmuz Salı günü yapılacak.
Repesaj mücadelesinde Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışan Elis, mücadeleyi 8:00.00'lık dereceyle ikinci olarak tamamladı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Elis Özbay, aynı zamanda Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan ilk kadın sporcu olmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nun sporcusu Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa'dan sonra Dünya Şampiyonası'nda da hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazanma başarısı göstermişti.
Dün gerçekleşen organizasyonda 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.
Çeyrek final yarışları 30 Temmuz Salı günü yapılacak.