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Milli maç başlıyor

2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda karşı karşıya gelecek.

Milli maç başlıyor
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2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda bugün karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım, İzlanda'yı mağlup ederek, 2 puan önündeki rakibini geçmek ve Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımak istiyor. Yeni Eskişehir Stadında oynanacak maç 21:45'te başlayacak.

İşte ilk 11'ler

Türkiye: Volkan Babacan - Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar, Caner - Oğuzhan, Nuri Şahin - Cenk Tosun, Emre Belözoğlu, Arda - Burak

İzlanda: Haldarsson – Saeversson, Sigurdsson, Ingason, Magnusson – Gudmundsson, Gunnarsson Bjarnason, Finnbogason - G. Sigurdsson - Bodvarsson

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