Milli maç başlıyor
2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda bugün karşı karşıya geliyor.
A Milli Takım, İzlanda'yı mağlup ederek, 2 puan önündeki rakibini geçmek ve Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımak istiyor. Yeni Eskişehir Stadında oynanacak maç 21:45'te başlayacak.
İşte ilk 11'ler
Türkiye: Volkan Babacan - Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar, Caner - Oğuzhan, Nuri Şahin - Cenk Tosun, Emre Belözoğlu, Arda - Burak
İzlanda: Haldarsson – Saeversson, Sigurdsson, Ingason, Magnusson – Gudmundsson, Gunnarsson Bjarnason, Finnbogason - G. Sigurdsson - Bodvarsson