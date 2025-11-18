Milli maç bu akşam mı? İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Dünya Kupası Elemeleri'nde son maçlar oynanacak. A Milli Futbol Takımı'mız 6. maçında İspanya'nın konuğu olacak. Turnuvaya direkt katılmak imkansız görünse de milliler güçlü rakibi karşısında elinden geleni sahaya koyacak. Milyonlar bu karşılaşmayı beklerken bugün yoğun şekilde yöneltilen soru "İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Türkiye maçı 18 Kasım Salı akşamı saat 22.45'te oynanacak. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

İspanya: Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, Torres, Baena, Oyarzabal

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Samet, Ferdi, Orkun, Atakan, Oğuz, Arda, Kenan, Barış

Yüksek ve Çalhanoğlu yok

A Milli Takım, İspanya karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak. Cezası nedeniyle İsmail Yüksek kadroda yer almazken, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu da takımını yalnız bırakacak.

Sadece 1 galibiyet aldık

A Milli Futbol Takımı, güçlü rakibi İspanya ile bugün 13. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında oynanan 12 maçta ay-yıldızlılar sadece bir galibiyet alabildi. Milliler, 7 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 4 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.