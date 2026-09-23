Milli maç bugün mü, hangi tarihte? Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç tarihi ve saati...

Milli maç bugün mü, hangi tarihte? Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç için nefesler tutuldu. Milyonlar Türkiye -Fransa maçına kilitlenmiş durumda... Milliler Uluslar Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak isterken "Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hız kesmiyor.
Uluslar Ligi heyecanı yakın amanda başlıyor. Ülke milli takımları hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız da Fransa'yı konuk edecek. Milliler güçlü rakibini eli boş göndermek isterken vatandaşlar da "Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.
Milli Takım aday kadrosu
Kaleci
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha
Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün