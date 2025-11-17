MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ, YARIN MI? İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde 6. maçlar başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız son maçını İspanya karşısında oynayacak. İlk maçta ağır bir yenilgi alan milliler bu maçta telafi etmek istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kaldı ve "İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları havada uçuşuyor.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Türkiye maçı 18 Kasım Salı akşamı saat 22.45'te oynanacak. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

İsmail ve Hakan yok

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek.

İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.