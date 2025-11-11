MİLLİ MAÇ HEYECANI... Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Bulgaristan'ı konuk ediyor. 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milliler ilk maçta komşu ülkeyi 6-1'lik skorla geçmişti. Yine aynı başarı yakalanmak istenirken "Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

25. kez karşı karşıya gelecek

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)