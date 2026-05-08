Milli maç ne zaman? 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin ilk maçı için heyecan katlanarak devam ediyor. Milyonlar bu eşsiz şölen için beklerken "2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor" sorusu tırmanıyor.

2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlıyor?

Turnuva ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katıldığı en büyük Dünya Kupası olacak. Açılış maçı 11 Haziran 2026, final ise 19 Temmuz 2026'da oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi netleşti. Millilerimiz ilk sınavını Kanada topraklarında verecek:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)