MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Dünya Kupası ne zaman, hangi gün başlıyor?

Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı. 48 takımın şampiyon olmak için yarışacağı turnuvada 24 yıl aradan sonra Türkiye de derece elde etmek için mücadele verecek. Heyecan katlanırken yoğun şekilde "Milli maç ne zaman" sorusu geliyor.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika - Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak. 19 Temmuz'da final oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)