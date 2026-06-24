MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar oynanacak. Türkiye de son maçını ABD ile oynayacak. Grupta puanı ve golü bulunmayan A Milli Futbol Takımı'mız bu maçtan 3 puan alarak yurda moralli dönmek istiyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç tarihi ve saati...

Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

ABD: Freese, Richards, Robinson, McKennie, Ream, Freeman, Dest, Adams, Tillman, Pepi, Balogun.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.