MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, Dünya Kupası 3. maçında ABD ile oynayacak. Bizim için formalite maçı olan mücadeleyi yine milyonlar seyredecek. Müsabaka gününü unutanlar veya henüz bilmeyenler "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar oynanacak. Türkiye de son maçını ABD ile oynayacak. Grupta puanı ve golü bulunmayan A Milli Futbol Takımı'mız bu maçtan 3 puan alarak yurda moralli dönmek istiyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç tarihi ve saati...
Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
ABD: Freese, Richards, Robinson, McKennie, Ream, Freeman, Dest, Adams, Tillman, Pepi, Balogun.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.