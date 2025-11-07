MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri'nde 5. maçlar oynanacak. Türkiye bir sonraki maçını Bulgaristan ile oynayacak. İlk maçını deplasmanda 6-1 kazanan A Milli Erkek Futbol Takım'ımız sahasında da güzel bir skor almak istiyor. Bugün aday kadro açıklanırken "Milli maç ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. 23 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmek isteyen A Milli Erkek Futbol Takım'ımız play-off'u garantilerken bu mücadelenin bilgileri sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
25. kez karşı karşıya gelecek
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.
Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)