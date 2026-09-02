Milli maç ne zaman? Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Türkiye, Fransa ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı'mız güçlü Fransa karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Mücadele tarihi gün geçtikçe daha sık araştırılıyor ve "Milli maç ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
UEFA Uluslar Ligi yakın zamanda başlayacak. A Grubu'nda Türkiye, Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milyonlar bu heyecana ortak olmak isterken "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.