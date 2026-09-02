Milli maç ne zaman? Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi yakın zamanda başlayacak. A Grubu'nda Türkiye, Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milyonlar bu heyecana ortak olmak isterken "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.