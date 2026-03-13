Milli maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak. Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Türkiye bu maçı kazanmak isterken milyonlar da bu maçın tarihine odaklanış durumda... İşte "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçlarına çok az bir süre kaldı. Türkiye, Romanya ile mücadele verecek. Heyecan her geçen gün tırmanıyor. Vatandaşlar sıkça "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Milli maç ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri yarı final Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
27. randevu
Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.