Milli maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Romanya ile karşılaşacak. Yıllar süren hasrete son vermek isteyen Milli Takım, bu maçı alarak finale yükselme hedefinde... Mart ayına sayılı günler kala "Milli maç ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Türkiye, Romanya ile mücadele verecek. Heyecan gitgide artarken tarihi bilgisine ulaşmak isteyenler "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
27. randevu
Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.