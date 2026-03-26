MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA? Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında Türkiye, Romanya ile karşılaşıyor. Turnuva hasretine son vermek isteyen A Milli Futbol Takımı'mız elinden geleni sahaya yansıtarak bir üst tur yükselme hedefinde... Milyonların kalbi milliler ile atacak. Bugün en çok gelen soruların başında "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor.

Milli maç bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Türkiye - Romanya müsabakası TV8'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya:

Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu, Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Denis Drăguș.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.