MİLLİ MAÇ TARİHİ: Avustralya - Türkiye maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Milyarları ekran başına kilitleyen dev turnuva için geri sayım başladı. 48 takımdan oluşan 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacak. İlk maç Avustralya ile yapılacak. Şimdi binlerce kişi "Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Milli maç ne zaman?

Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)