MİLLİ MAÇ TARİHİ... Dünya Kupası elemeleri: Türkiye - Bulgaristan mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Daha önce deplasmanda Bulgaristan'a karşı farklı bir galibiyet alan Türkiye, bu kez seyircisi önünde aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Milyonlar, maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. İşte "Türkiye - Bulgaristan mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Süper Lig’e verilen milli arada gözler A Milli Futbol Takımı’na çevrildi. Milliler, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2. sırada yer alan Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar, “Türkiye – Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.
25. kez karşı karşıya gelecek
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.
Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)