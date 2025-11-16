Milli maç tarihi: İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor. Kıran kırana mücadeleler yaşanırken artık son maçlar için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı'mız da 6. maçını İspanya ile yapacak. İlk maçtaki ağır yenilginin rövanşını almak isteyen milliler bu müsabakaya konsantre olurken milyonlar da mücadele bilgilerini merak ediyor.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Türkiye maçı 18 Kasım Salı akşamı saat 22.45'te oynanacak. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

13. randevu

Türkiye ile İspanya 13. kez karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakalardan 7'sini İspanya, 1'ini Türkiye kazandı, 4 maç da berabere bitti.

Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.