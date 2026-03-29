MİLLİ MAÇ TARİHİ... Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Play-off yarı final müsabakasından Romanya'yı eleyen A Milli Futbol Takımı'mız finalde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Milliler bu karşılaşmadan galip gelmesi halinde 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidecek. Milyonların kalbi bir kez daha milliler ile atacak. Peki, Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kosova - Türkiye maçı 31 Mart 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Kosova'yı iki maçta da yendik

A Milli Futbol Takımı ile Kosova, uluslararası arenada daha önce de aynı grupta mücadele etmişti. İki ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında I Grubu’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye, Antalya’da oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda oynanan mücadelede ise sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.