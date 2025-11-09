MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda heyecan devam ediyor. Türkiye, 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda 6-1 galip gelen A Milli Erkek Futbol Takımı'mız kendi sahasında da güzel bir zafer elde etmek istiyor. Heyecan dolu müsabakaya çok az bir süre kala "Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.

25. kez karşı karşıya gelecek

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)