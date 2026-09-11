MİLLİ MAÇ TARİHİ... Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki mücadelesi için geri sayım sürüyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın A Grubu’ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele bilgilerine yoğunlaşırken sık sık "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. A Milli Futbbol Takımı'mızın ilk rakibi Fransa... Zorlu geçecek mücadele öncesinde müsabakanın tarihi, saati, kanalı gündem olmuş durumda... İşte detaylar...
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.