Milli maç tarihi: Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takımı'mız hazırlık maçları yapacak. Türkiye ilk maçını Kuzey Makedonya ile yapacak. Futbolseverler bu maçın ayrıntılarına ulaşmaya çalışıyor. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası için heyecan dorukta... Turnuva başlamadan önce Türkiye ki hazırlık maçına çıkacak. Bu iki kritik sınav için gün sayılırken binlerce kişi maçın tarihini, saatini ve kanalını öğrenmeye çalışıyor.
Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman?
Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabakanın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.