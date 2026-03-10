MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Romanya maçı için geri sayım devam ediyor. Yıllar sonra Türkiye Dünya Kupasına katılmak ve o eşsiz heyecanı yeniden yaşamak istiyor. Milyonların da kalbi A Milli Futbol Takımı'zda olacak. Zaman daraldıkça "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.

27. randevu

Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.