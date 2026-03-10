MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı finaller yakın zamanda oynanacak. Türkiye de Romanya ile karşılaşacak. Milyonlar bu maçı iple çekerken net tarih konusunda tereddüt yaşayanalar "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye-Romanya maçı için geri sayım devam ediyor. Yıllar sonra Türkiye Dünya Kupasına katılmak ve o eşsiz heyecanı yeniden yaşamak istiyor. Milyonların da kalbi A Milli Futbol Takımı'zda olacak. Zaman daraldıkça "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
27. randevu
Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.