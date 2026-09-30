MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ... Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Son sırada bulunan Türkiye bu maçı alarak moral bulma hedefinde... Mücadele için sabırsız bekleyiş sürerken sık sık "Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Milli maç ne zaman?

Belçika Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

12. randevu

İki ülke şimdiye kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Belçika, üçünü Türkiye kazandı, beşi berabere sonuçlandı.