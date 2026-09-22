MİLLİ MAÇ: Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tarih ve saat
Uluslar Ligi için heyecan dorukta... A Milli Futbol Takımı'mız turnuvada Fransa ile karşılaşıyor. Milyonlar bu maça kilitlenirken "Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar Ligi hazırlıklarına başladı. Rakibimiz Fransa... Milliler güçlü rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Maça kısa süre kala "Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.
Milli Takım aday kadrosu
Kaleci
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha
Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün