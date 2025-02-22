Milli motosikletçi Can Öncü WorldSSP'de 5. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WorldSSP) 2025 sezonunun ilk ayağında Avustralya'da hafta sonunun ilk yarışını 5. sırada tamamladı. Öncü, yarın da Avustralya'da TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkabilmek için yarışacak.
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WorldSSP) 2025 sezonunun ilk ayağında yeni takımı Yamaha ile sezonun 18 turluk ilk yarışına 4. cepten başladı. 2025'teki ilk yarışında Öncü, damalı bayrağı 5. sırada geçti.
Yarışı, Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Ducati pilotu Alman Marcel Schroetter de üçüncü sırada tamamladı.
11 puanla 5. sırada
Can Öncü, yarış sonrası genel klasmanda 11 puanla beşinci sıraya yerleşti. Stefano Manzi 25 puanla birinci, Tom Booth-Amos 20 puanla ikinci, Marcel Schroetter de 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Milli motosikletçi, supersportta yarın Avustralya'da TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkabilmek için yarışacak.