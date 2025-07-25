Milli pentatlet İlke Özyüksel, Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu
İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finalinde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 7. oldu.
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 7. olduğunu açıkladı.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finalde 18 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.
Erkekler yarı finalinde 18. sırada yer aldık
Öte yandan erkekler yarı finalinde yarışan Eren Kıvanç Taşyaran, B Grubu'nu 18. sırada tamamladı.
Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 27 Temmuz'da sona erecek.