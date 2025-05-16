Milli serbest dalışçı Şahika Ercümen’den Dominika'da 3 altın, 2 gümüş madalya

Milli serbest dalışçı Şahika Ercümen, Dominika Adası’nda düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. 10 farklı ülkeden sporcuların katıldığı zorlu organizasyonda Ercümen, 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Türkiye’yi gururlandırdı.

Sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde rakiplerini geride bırakan Ercümen, çift palet kategorisinde 80 metre, paletsiz ip desteklide 77 metre ve sabit ağırlıkta 77 metre derinliğe ulaşarak şampiyon oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Ercümen, turnuvaya sağlık sorunları ve geçirdiği iki operasyon nedeniyle hazırlıksız başladığını belirterek, “Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve dünya şampiyonasına hazırlık olarak bakıyordum. Buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak hazır hissetmediğim bir sezonda altın madalyalarla dönmek beni çok motive etti” dedi.

Turnuvanın son gününde şiddetli fırtına ve dalga nedeniyle yarışmanın iptal edilme riski olduğunu belirten milli sporcu, “Hava gerçekten çok kötüydü. Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir dalış yaptım. Bu madalyaları Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.