Milli Takım beraberlikle yetindi

09 Ekim 2017

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki 10. ve son maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaştı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile kart cezalısı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Son antrenmanda sol üst adalesinde ağrı oluşan Kaan Ayhan da maç kadrosuna alınmadı.

Lucescu, İzlanda maçında ilk 11'de oynattığı Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'na da ilk 11'de şans vermedi.

Lucescu bu 7 oyuncunun yerine ilk 11'de Ozan Tufan, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu'nu oynattı.

Rumen çalıştırıcı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile kart cezalısı Caner Erkin'in yanı sıra son antrenmanda sol üst adalesinde ağrı oluşan Kaan Ayhan, Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'nu bu maçın ilk 11'inde sahaya sürmedi.

Yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Harun Tekin, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Mehmet Topal, Enes Ünal, Cengiz Ünder, Mevlüt Erdinç, Volkan Şen ve Emre Mor oturdu.

Kaan Ayhan'ın son anda kadrodan çıkarılması nedeniyle ay-yıldızlı ekibin maç kadrosunda 22 oyuncu bulundu.

Kaptan Selçuk İnan

A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile oynadığı maçta sahaya Selçuk İnan kaptan olarak çıktı.

Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın da yedek kulübesinde yer alması nedeniyle kaptanlık pazubandını Selçuk İnan taktı.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Finlandiya'da 5 değişiklik

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, son oynadıkları Hırvatistan maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Ojala, Granlund, Skrabb, Sparv ve Hamalinen'in yerine, Vaisanen, Lam, Lod, Pirinen ve Pukki'ye ilk 11'de şans verdi.

Sparv kadrodan çıkarıldı

Ev sahibi takımda maç öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Sparv kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktör Kanerva, Sparv'ın yerine Schüller'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Turku'da soğuk hava

Turku şehrinde Finlandiya ile Türkiye arasında oynanan mücadele soğuk bir havada başladı.

Maçın başladığı anlarda Turku'da hava sıcaklığı 8 derecenin altındaydı.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Finlandiya-Türkiye maçında tribünler büyük ölçüde doldu.

Turku'daki 9 bin 372 kişi kapasiteli Veritas Stadı'nda oynanan maçta, yaklaşık 8 bin taraftar karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşma için çok sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.