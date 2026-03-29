Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının sürdüğü kamp sürecinde, teknik toplantı esnasında 80 yaşındaki Mircea Lucescu'nun rahatsızlandığı belirtildi. İlk müdahalenin sağlık ekibi tarafından yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşmış ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.