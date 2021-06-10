Milli Takım maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 maçları hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı başlıyor. Futbolseverler ülkeler bazında Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği turnuvayı heyecanla beklerken, Türkiye'nin de yer alacağı EURO 2020'de maçlar hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Futbolseverler, "Milli Takım maçları hangi kanalda?" ve "EURO 2020 maçları hangi kanalda?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak EURO 2020 maçları TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Takımın Euro 2020 macerası, TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden, turnuvanın diğer karşılaşmaları ise TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2'den izlenebilecek.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlakren, bu müsabaka TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden takip edilebilecek.

Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2'den takip edilebilecek. 6 grupta 24 ülkenin mücadele edeceği Euro 2020, 11 farklı şehirde düzenlenecek. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda belirlenecek.

A Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre ile üst tur bileti alabilmek için yarışacak.

Açılış maçında Roma'da İtalya karşısına çıkacak Ay-Yıldızlılar, daha sonra Bakü’de Galler ile karşılaşacak. Türkiye gruptaki son maçını ise yine Bakü'de İsviçre ile oynayacak.