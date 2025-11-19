Milli takımda sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takımı ile oynadığı son maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlık sonrası yıldız futbolcunun durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı ekipten konuya ilişkin açıklama geldi.
Galatasaray, yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Nijeryalı oyuncunun bugün sponsor hastane Acıbadem’de gerçekleştirilen MR kontrollerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca milli futbolcu Kaan Ayhan’ın MR tetkiklerinin bugün öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
Osimhen'in sezon performansı
Galatasaray'ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol kaydetti.