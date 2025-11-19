Milli takımda sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Galatasaray, yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Nijeryalı oyuncunun bugün sponsor hastane Acıbadem’de gerçekleştirilen MR kontrollerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca milli futbolcu Kaan Ayhan’ın MR tetkiklerinin bugün öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

Osimhen'in sezon performansı

Galatasaray'ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol kaydetti.